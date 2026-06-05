«Я потрясена»: Цой рассказала, как заставила китайцев варить борщи НСН: Анита Цой вышла на международный рынок со своим брендом домашних заготовок

Певица Анита Цой рассказала НСН в кулуарах ПМЭФ, что успешно вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», организовав поставки маринованных продуктов в КНР. Китайские потребители положительно отреагировали на соленые огурцы, помидоры и заправку для борща, добавила она.

Я была потрясена. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи, — сказала она.

Цой также отметила успех своего органического кимчи и выразила уверенность в том, что спрос на продукцию в Китае продолжит расти.

До этого стало известно, что торговая марка певицы «Цойкины рецепты» получила первый в России сертификат соответствия веганским стандартам на линейку солений и консервированных овощей. Документ был торжественно вручен на международной выставке «Продэкспо-2026».

Ранее Цой рассказала, что ее танец под песню Swim южнокорейской группы BTS был спонтанной импровизацией. По словам знаменитости, сделать это ее уговорили студенты Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, где она работает директором.