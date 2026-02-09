Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:37

Соленья Цой получили первый в России веганский сертификат

Роскачество выдало первый веганский сертификат на соленья

Анита Цой Анита Цой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первый в России сертификат соответствия веганским стандартам был выдан на соленья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Его обладателем стала торговая марка «Цойкины рецепты», принадлежащая певице Аните Цой.

Продукция в категории солений, консервированных овощей, фруктов и ягод прошла проверку аккредитованным органом «Роскачество — Веган» на соответствие строгим требованиям национального стандарта. Сертификат был торжественно вручен в рамках международной выставки «Продэкспо-2026».

Товары этой категории впервые в России получили веганский сертификат, — подчеркнули в Роскачестве.

Этот сертификат позволяет производителю наносить на упаковку специальную маркировку, которая служит официальным подтверждением соответствия товара строгим веганским нормам. Стандарт устанавливает требования как к составу продукта, так и к технологиям его изготовления.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупредила, что перед тем как купить молочную продукцию, следует проверить информацию о ней, в том числе марку. Кроме того, важно обращать внимание на цену продукта — подозрительно низкая стоимость может указывать на фальсификат или некачественный товар.

Роскачество
соленья
веганы
продукция
Анита Цой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.