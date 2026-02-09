Соленья Цой получили первый в России веганский сертификат Роскачество выдало первый веганский сертификат на соленья

Первый в России сертификат соответствия веганским стандартам был выдан на соленья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Его обладателем стала торговая марка «Цойкины рецепты», принадлежащая певице Аните Цой.

Продукция в категории солений, консервированных овощей, фруктов и ягод прошла проверку аккредитованным органом «Роскачество — Веган» на соответствие строгим требованиям национального стандарта. Сертификат был торжественно вручен в рамках международной выставки «Продэкспо-2026».

Товары этой категории впервые в России получили веганский сертификат, — подчеркнули в Роскачестве.

Этот сертификат позволяет производителю наносить на упаковку специальную маркировку, которая служит официальным подтверждением соответствия товара строгим веганским нормам. Стандарт устанавливает требования как к составу продукта, так и к технологиям его изготовления.

