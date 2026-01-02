Забудьте о магазинной: ваш фирменный рецепт красной рыбы суточного посола

Филе красной рыбы (форель или семга) весом около 500 грамм тщательно промокните бумажным полотенцем. Смешайте три столовые ложки крупной морской соли с одной столовой ложкой сахара. В эту смесь добавьте цедру одного апельсина и половины лимона, а также чайную ложку свежемолотого черного перца и щепотку сушеного укропа. На дно стеклянной или керамической посуды насыпьте тонкий слой смеси. Уложите филе кожей вниз и обильно покройте оставшейся посолочной смесью, втирая ее в волокна. Плотно заверните емкость в пищевую пленку и уберите в холодильник ровно на 24 часа. Через сутки аккуратно смойте пряную смесь под холодной водой, обсушите рыбу и нарежьте тонкими ломтиками.

