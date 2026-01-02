Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:29

Забудьте о магазинной: ваш фирменный рецепт красной рыбы суточного посола

Забудьте о магазинной: ваш фирменный рецепт красной рыбы суточного посола Забудьте о магазинной: ваш фирменный рецепт красной рыбы суточного посола Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Филе красной рыбы (форель или семга) весом около 500 грамм тщательно промокните бумажным полотенцем. Смешайте три столовые ложки крупной морской соли с одной столовой ложкой сахара. В эту смесь добавьте цедру одного апельсина и половины лимона, а также чайную ложку свежемолотого черного перца и щепотку сушеного укропа. На дно стеклянной или керамической посуды насыпьте тонкий слой смеси. Уложите филе кожей вниз и обильно покройте оставшейся посолочной смесью, втирая ее в волокна. Плотно заверните емкость в пищевую пленку и уберите в холодильник ровно на 24 часа. Через сутки аккуратно смойте пряную смесь под холодной водой, обсушите рыбу и нарежьте тонкими ломтиками.

Ранее мы писали про сельдь под шубой как изысканное европейское канапе.

Читайте также
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
Семья и жизнь
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Семья и жизнь
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Семья и жизнь
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Салат «Одуванчик» подвинул «Мимозу» — абсолютная вкуснота с красной рыбкой
Общество
Салат «Одуванчик» подвинул «Мимозу» — абсолютная вкуснота с красной рыбкой
Ясные глаза и упругое мясо: справочник по выбору красной рыбы для праздничного стола — семга, форель, нерка, кета, кижуч или горбуша?
Общество
Ясные глаза и упругое мясо: справочник по выбору красной рыбы для праздничного стола — семга, форель, нерка, кета, кижуч или горбуша?
простые рецепты
быстрые рецепты
красная рыба
соленья
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.