08 ноября 2025 в 13:00

Готовим сельдь под шубой как изысканное европейское канапе

Готовим сельдь под шубой как изысканное европейское канапе Готовим сельдь под шубой как изысканное европейское канапе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наш рецепт брускетты с сельдью, свеклой и майонезом — это простая, но невероятно вкусная закуска, которая станет ярким украшением вашего праздничного стола.

Для приготовления этой закуски вам понадобится половина буханки черного хлеба, одна предварительно отваренная свекла, около 50 г филе малосольной сельди, один зубчик чеснока, примерно одна треть красной луковицы, полторы чайные ложки майонеза и молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление начинается с подготовки свекольной массы: натрите одну отварную свеклу на мелкой терке и тщательно соедините ее с майонезом, добавив один измельченный зубчик чеснока и щепотку перца. Половину буханки черного хлеба нарежьте ломтиками и подрумяньте их на сухой сковороде до появления аппетитной корочки. Готовые ломтики густо смажьте приготовленной свекольной массой. Затем поверх свеклы распределите около пятидесяти граммов нарезанной ломтиками сельди. Для финального акцента треть красной луковицы мелко нарежьте, разделите на тонкие перья и украсьте ими каждую брускетту.

Ранее мы раскрывали секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная

