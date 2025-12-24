Россиянам ответили, есть ли послабления у «закона о тишине» для новостроек

Для новостроек возможны послабления «закона о тишине», но ночной шум остается под полным запретом, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, конкретные временные рамки и ответственность устанавливаются на региональном уровне.

В новостройках нельзя шуметь ночью. Федеральный закон устанавливает базовые требования к уровню шума и передает регионам право обозначить конкретные временные рамки и штрафы для обеспечения тишины, поэтому единого требования по РФ нет. Для новостроек иногда вводят послабления на период массовых ремонтов. Например, в Москве в течение 18 месяцев с момента сдачи дома в эксплуатацию действует расширенный режим. Ремонтные работы разрешены ежедневно с 07:00 до 23:00 без выходных, праздников и обязательного «тихого часа», — пояснил Бондарь.

Он добавил, что такие послабления связаны с необходимостью отделки и выполнением гарантийных работ, а также с современной звукоизоляцией в новых зданиях. Однако эксперт подчеркнул, что даже в этот период сохраняются санитарные нормы по уровню шума.

Послабления в «законе о тишине» для новостроек делают по практическим причинам: собственники спешат завершить отделку, застройщики должны выполнить гарантийные обязательства. Также в новых домах современная звукоизоляция, которая снижает влияние на соседей. Но даже в таких случаях остается граница ночного времени и сохраняются санитарные ограничения по уровню шума. Ночная тишина обычно охраняется с 23:00 до 07:00. За шум в этот период предусмотрена административная ответственность, — резюмировал Бондарь.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что чрезмерно шумное празднование Нового года может обернуться приездом полиции и административным штрафом. По его словам, размер наказания может составить до 1000 рублей.