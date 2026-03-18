18 марта 2026 в 17:10

Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника

Юрист Соловьев: коллекторы не имеют права звонить родственникам должника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллекторы не имеют права звонить родственникам и знакомым должника, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, коллекторская деятельность в России регулируется Федеральным законом 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Закон достаточно серьезный, там прописаны все ограничения: сколько раз в неделю можно посылать СМС, сколько раз можно звонить лично, при помощи какого средства коммуникации и так далее. И кроме должника и поручителей, указанных в договоре, закон больше никому названивать не позволяет, — рассказал Соловьев.

Юрист подчеркнул, что у коллекторов нет никаких реальных полномочий или рычагов воздействия. Он отметил, что коллекторы могут звонить наследникам и супругам должника только для уточнения данных.

Ранее финансист Ярослав Кабаков рассказал, что для предотвращения проблем со взыскателями долгов следует в первую очередь избегать просрочек платежей. По его словам, перед оформлением займа необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, тщательно изучить все условия кредитного договора и заранее определить источник его погашения.

