Финансист объяснил, как избежать попадания долга к коллекторам

Для предотвращения проблем с взыскателями долгов следует в первую очередь избегать просрочек платежей, заявил NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, перед оформлением займа необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, тщательно изучить все условия кредитного договора и заранее определить источник его погашения.

Чтобы не столкнуться с коллекторами, ключевое [условие] — не допускать просрочек. Перед оформлением микрозайма важно реально оценивать платежеспособность, внимательно читать условия договора, особенно проценты и штрафы, и заранее планировать источник возврата, — сказал Кабаков.

Эксперт также советует использовать современные инструменты для контроля за платежами, такие как напоминания и автоматическое списание, а также регулярно проверять свою кредитную историю. Кабаков добавил, что если финансовые трудности все же возникли, важно сразу выйти на связь с кредитором. По мнению эксперта, для микрофинансовой организации часто выгоднее пойти навстречу клиенту, предоставив отсрочку или скорректировав график платежей, чем продавать долг коллекторам.

Ранее сообщалось, что коллекторы вправе требовать вернуть долг, однако должны делать это добросовестно и разумно, Как рассказал адвокат Михаил Сазанов, им запрещено применять физическую силу, оскорблять должников, проникать в жилье и общаться с родственниками без согласия.