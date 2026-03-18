Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 18 марта 2026 года, как развернулась бойня у Волчанска, что происходит в районе Купянска?

Российские штурмовики с ожесточенными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВКС наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Избицкого, Петровского, Ольховатки и Лосевки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ продвинулись на четырех участках до 300 метров в районе села Волчанские Хутора. Противник пытается оборудовать позиции по рубежу Верхняя Писаревка — Лосевка. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ уничтожают живую силу и украинскую инженерную технику. В результате нашего огневого воздействия националисты из состава 57-й мотопехотной бригады бежали с занимаемых позиций севернее Верхней Писаревки», — отметил источник.

На Липцевском направлении — без существенных изменений, операторы БПЛА и артиллеристы ВС РФ ударили по вскрытым объектам ВСУ; на Великобурлукском — российские штурмовики выбили украинские формирования из нескольких опорных пунктов, продвижение — до 200 метров, утверждает канал.

На исходе суток у ВСУ десятки убитых — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 60 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО

«На Купянском направлении — без изменений на ЛБС. На Волчанском направлении идут бои в Волчанских Хуторах, в районе Верхней Писаревки и Старицы», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам Олега Царева, бывшего депутата Верховной рады, с Купянского направления новостей нет; на Харьковском направлении продолжаются бои на прежних рубежах: в районе Верхней Писаревки, к югу от Старицы и в Волчанских Хуторах.

«Волчанский котел», «Штурмовики и ВКС сносят все на своем пути», «Оборона ВСУ рушится», — комментируют сводки пользователи Сети.

Сутками ранее российские штурмовики подвигались на северо-западе Купянского и в Волчанском районах Харьковской области, ВКС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в окрестностях Веселого, Избицкого, Верхней Писаревки, Пролетарского, Нестерного, Колодезного и поселка Белый Колодезь, писал «Северный ветер».

В очередной раз командование ВСУ отправило бойцов 15-го погранотряда форсировать реку Волчью, поставив задачу выйти в район госграницы около села Малая Волчья, — по боевым группам украинской стороны отработала российская авиация, ликвидировав живую силу, заявил канал.

Кроме того, артиллеристы и дроноводы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в лесных массивах на рубеже Григоровка — Колодезное — Нововасильевка, отметили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

