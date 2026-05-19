Вооруженные силы РФ действительно освободили село Волоховка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве также отметили, что контроль над населенным пунктом взяли бойцы группировки войск «Севера».

В пресс-службе группировки войск «Севера» заявляли, что операцию провели штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

Освобождение этого села, как уточняют в «Севере», расширяет безопасную зону в Харьковской области. Кроме того, такой шаг позволяет ВС РФ взять под контроль дорогу между двумя последними селами на этом участке — Караичным и Охримовкой.

Ранее боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны используют для атак по тыловым объектам противника, в том числе по пунктам управления беспилотными системами.