Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро Психолог Токарева: важно глубоко дышать при панической атаке из-за жары в метро

Человеку, у которого началась паническая атака в душном вагоне метро, важно глубоко дышать, посоветовала в беседе с MIR24.TV психолог Полина Токарева. Эксперт призвала акцентировать внимание на ощущениях в своем теле и попробовать технику «заземления».

Первое, что мы делаем в таких случаях: дышим. И концентрируемся на ощущениях в теле. Важно: выдох должен быть сильнее вдоха. В состоянии панической атаки важно суметь зайти внутрь себя. Постарайтесь «заземлиться», почувствуйте, как пол подпирает ваши ноги, постарайтесь держаться крепче за поручень, если едете в вагоне. Постарайтесь уйти в состояние физических ощущений, — порекомендовала Токарева.

Она отметила, что глубокое диафрагмальное дыхание позволит снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать тем самым состояние. В случае, если человек пережил сильную паническую атаку, ему нужно не стесняться и обратиться за помощью к психотерапевту.

Ранее психолог Надежда Шегрен заявила, что чтение тревожных новостей способно привести к развитию посттравматического расстройства. По ее словам, если стрессовые симптомы сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.