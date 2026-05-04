Психолог ответила, почему за чтение новостей надо платить «высокой ценой» Психолог Шегрен: чтение новостей может вызвать посттравматическое расстройство

Чтение тревожных новостей способно привести к развитию посттравматического расстройства, заявила NEWS.ru психолог Надежда Шегрен. По ее словам, если стрессовые симптомы сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Постоянное чтение тревожных новостей и просмотр сводок незаметно меняют эмоциональное состояние человека. Психика выстраивает защиту, но за это приходится платить высокой ценой. Симптомы посттравматического стрессового расстройства возникают не только у непосредственных участников трагических событий, но и у тех, кто наблюдает за ними через экран. Нарушения сна, тревожность, навязчивые образы, раздражительность — это естественная реакция на чужую боль, которую вы пропускаете через себя, — поделилась Шегрен.

Она подчеркнула, что психика не может постоянно функционировать в состоянии повышенной готовности. По словам психолога, для сохранения своих ресурсов она использует защитные механизмы: эмоциональное онемение, цинизм, безразличие и снижение значимости происходящего.

Со временем человек перестает радоваться, сопереживать, чувствовать вкус жизни — привычные радости меркнут. Ограничьте контакт со сводками двумя короткими сессиями в день и читайте проверенные источники. Между ними переключайтесь на тело, природу, общение с близкими. Если сон, аппетит и настроение нарушены дольше двух недель, то обязательно обратитесь к специалисту, — заключила Шегрен.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что миллениалы чаще других поколений испытывают постоянное эмоциональное напряжение. По ее словам, наибольший уровень стресса характерен для горожан с высшим образованием и активной онлайн-жизнью.