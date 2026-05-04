04 мая 2026 в 10:16

Стало известно, какое поколение россиян больше всего подвержено стрессу

Психотерапевт Крашкина: миллениалы больше других поколений страдают от стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Миллениалы больше других поколений страдают от постоянного эмоционального напряжения, заявила «Газете.Ru» психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что наиболее высокий уровень стресса наблюдается у горожан с высшим образованием и активной онлайн-жизнью.

Больше всего «штормит» людей среднего возраста — миллениалов: их стресс-показатели выходят на уровень 60–66 пунктов. [Средний] возраст — это когда на одном человеке одновременно держатся работа, карьера, ипотека, дети и забота о пожилых родителях, а телу все реже удается выйти в фазу восстановления, — подчеркнула Крашкина.

Она уточнила, что, помимо бытовых проблем и повышенной ответственности, стресс вызывают постоянный поток информации, многозадачность, сравнение себя с другими и финансовая нестабильность. Люди, подверженные хроническому эмоциональному напряжению, могут сталкиваться с головной болью, нарушениями пищеварения и проблемами со сном. Кроме того, не исключены скачки давления и мышечные зажимы.

Ранее семейный психотерапевт Татьяна Мазнева заявила, что проживание в многоэтажных зданиях может спровоцировать повышение уровня стресса. Она пояснила, что головной мозг человека нацелен на достижение внутреннего чувства защищенности.

