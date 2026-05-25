В Истре объявили опасность атаки БПЛА

В подмосковной Истре объявили опасность атаки БПЛА, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. Жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности, — написала Витушева.

Ранее стало известно о локализации крупного пожара на площади 800 квадратных метров в Камешковском округе Владимирской области, возникшего после ночного удара беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, на атакованном объекте гражданской инфраструктуры к настоящему моменту уже полностью ликвидировано открытое горение.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином. По предварительной информации, дрон, использованный при атаке, предположительно, относится к типу американских беспилотников Hornet.