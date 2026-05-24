Крупный пожар во Владимирской области после атаки БПЛА локализовали Пожар после атаки дронов ВСУ во Владимирской области полностью локализовали

Крупный пожар в Камешковском округе Владимирской области, возникший после ночного удара беспилотников, успешно локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в МАКСе. По его словам, на атакованном объекте гражданской инфраструктуры к настоящему моменту уже полностью ликвидировано открытое горение.

Специалисты ГУ МЧС России по Владимирской области продолжают работу. Ситуация под контролем, — написал чиновник.

Авдеев подчеркнул, что в результате данного инцидента никто из местных жителей и сотрудников предприятия не пострадал. Экстренные службы проводят проливку и разбор поврежденных конструкций для исключения повторного возгорания.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином. По предварительной информации, дрон, использованный при атаке, предположительно относится к типу американских беспилотников Hornet.