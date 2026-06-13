Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 21:25

В Риме под флагом Италии и «римским салютом» прошел марш ультраправых

РИА Новости: тысячи ультраправых в Риме потребовали депортировать всех мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи крайне правых активистов прошли шествием в Риме в субботу под лозунгом о «ремиграции», передает РИА Новости. Местом сбора, куда приехали представители правых движений со всей Италии, стала площадь у моста через Тибр.

Колонна демонстрантов, держащих только национальные флаги Италии, двигалась от набережной вглубь жилых кварталов под лозунгом «Ремиграция и рекониста». В европейском государстве этот лозунг обозначает совокупность ультраправых идей, связанных с принудительным возвращением мигрантов в страны их происхождения.

Перед началом акции участники скандировали кричалки «Где все антифашисты?» и «Кто не скачет — коммунист», а под национальный гимн Италии некоторые активисты выполняли «римский салют».

Вице-президент комитета «Ремиграция» в беседе с РИА Новости сообщил, что движения, входящие в его комитет, выступают за выдворение не только нелегальных мигрантов, но и законно находящихся в стране иностранцев, если они работают в условиях рабства в нарушение трудового законодательства. По его словам, это последний шанс для итальянского народа, поскольку другие пути исчерпаны.

Прошедшее в субботу в Риме шествие стало одним из нескольких политических событий, демонстрирующих поляризацию мнений в итальянском обществе. В ответ на акцию крайне правых оппоненты организовали две манифестации: профсоюзные активисты прошли маршем от Колизея, а студенческие организации собрались в районе университета «Сапиенца».

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

Европа
Италия
мигранты
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, как иноагенты зарабатывают и предают Родину
Две девочки утонули в озере под Тулой
Имя Трампа пропало с фасада главного театрально-концертного комплекса
«Большая мудрость»: Додик оценил стратегию Путина в ходе СВО
Музыкальный байопик о Майкле Джексоне побил все кассовые рекорды
Раскрыта новая схема мошенников с использованием «Московского долголетия»
Трамп пригрозил Ирану «ультимативной альтернативой»
В России указали, кто заинтересован в продолжении конфликта на Украине
Лидеров ЕС предостерегли от попыток перенести конфликт на территорию РФ
Орбан призвал к смене поколений в венгерской партии «Фидес»
В Риме под флагом Италии и «римским салютом» прошел марш ультраправых
Гром, град и молнии: кадры мощной грозы в Москве
Средства ПВО за день сбили более сотни дронов ВСУ
Паром с 69 пассажирами на борту потерял ход
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Одинцово
Украинец признал вину в кибервымогательстве в США
Фермер случайно узнал, что мертв уже более 30 лет
Додик указал на принципиальную позицию России
На ЗАЭС восстановлено энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»
По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.