В Риме под флагом Италии и «римским салютом» прошел марш ультраправых РИА Новости: тысячи ультраправых в Риме потребовали депортировать всех мигрантов

Тысячи крайне правых активистов прошли шествием в Риме в субботу под лозунгом о «ремиграции», передает РИА Новости. Местом сбора, куда приехали представители правых движений со всей Италии, стала площадь у моста через Тибр.

Колонна демонстрантов, держащих только национальные флаги Италии, двигалась от набережной вглубь жилых кварталов под лозунгом «Ремиграция и рекониста». В европейском государстве этот лозунг обозначает совокупность ультраправых идей, связанных с принудительным возвращением мигрантов в страны их происхождения.

Перед началом акции участники скандировали кричалки «Где все антифашисты?» и «Кто не скачет — коммунист», а под национальный гимн Италии некоторые активисты выполняли «римский салют».

Вице-президент комитета «Ремиграция» в беседе с РИА Новости сообщил, что движения, входящие в его комитет, выступают за выдворение не только нелегальных мигрантов, но и законно находящихся в стране иностранцев, если они работают в условиях рабства в нарушение трудового законодательства. По его словам, это последний шанс для итальянского народа, поскольку другие пути исчерпаны.

Прошедшее в субботу в Риме шествие стало одним из нескольких политических событий, демонстрирующих поляризацию мнений в итальянском обществе. В ответ на акцию крайне правых оппоненты организовали две манифестации: профсоюзные активисты прошли маршем от Колизея, а студенческие организации собрались в районе университета «Сапиенца».

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.