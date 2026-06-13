Украинец признал вину в кибервымогательстве в США ФБР: украинец Литвиненко сознался в использовании программ-вымогателей

Украинец Алексей Литвиненко признал вину в мошенничестве с использованием программ-вымогателей в США, сообщает пресс-служба ФБР. Его обвинили в сговоре с сообщниками для распространения вредоносного ПО Conti, которое заразило свыше тысячи компьютеров по всему миру.

Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, — говорится в тексте публикации.

Ранее сообщалось, что экс-глава мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, отбывающий пожизненное заключение в США, написал письмо главе Мексики. Он просит помочь вернуться на родину.

Позже стало известно, что россиянин Денис Обрезко, задержанный на Пхукете по подозрению в хакерстве, предстал перед федеральным окружным судом США. Ему огласили предъявленные обвинения и разъяснили возможное максимальное наказание в случае признания его судом виновным.

Также Советский районный суд Краснодара приговорил к восьми годам лишения свободы Александра Зверева, который организовал преступную группу для киберпреступлений с использованием персональных данных из баз МВД России и операторов мобильной связи. Помимо тюремного срока, осужденному назначен штраф.