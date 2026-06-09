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09 июня 2026 в 17:23

Организатор киберпреступлений с данными из баз МВД отправился за решетку

Суд Краснодара приговорил организатора киберпреступлений к восьми годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Советский районный суд Краснодара приговорил к восьми годам лишения свободы Александра Зверева, который организовал преступную группу для киберпреступлений с использованием персональных данных из баз МВД России и операторов мобильной связи, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Помимо тюремного срока, осужденному назначен штраф.

Суд также взыскал со Зверева более 2,2 млн рублей, потраченных на его экстрадицию из Индонезии. Как уточнили в пресс-службе, он скрылся от следствия после возбуждения уголовного дела и был объявлен в международный розыск.

Летом 2022 года его задержали на территории республики. В 2025 году он был экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на указанный срок с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскан штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что за первые четыре месяца текущего года в России официально зарегистрировано более 90 тыс. случаев мошенничества. По его словам, в общем количестве зарегистрированных преступлений данной категории более 4% было совершено с использованием дипфейков.

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