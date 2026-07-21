Аэропорты двух южных городов России взяли паузу в работе

Международный аэропорт Краснодара временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения были введены 21 июля около восьми часов утра по московскому времени.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил он.

Также около 08:30 мск приостановил работу Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова. Как уточнил Кореняко, введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О снятии всех ограничений в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах сразу пяти российских городов. Речь идет о Геленджике, Саратове, Самаре, Ульяновске и Волгограде. Кроме того, аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого стало известно, что пассажиры московского аэропорта Домодедово пожаловались на клопов в массажных креслах. У одного из пострадавших появилась сыпь на руке. С аналогичной неприятностью столкнулась другая пассажирка. Она рассказала, что при осмотре обнаружила по всему телу следы укусов, а ее рубашка испачкалась в крови.