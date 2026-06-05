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05 июня 2026 в 11:05

Раскрыто число зафиксированных случаев мошенничества в РФ за четыре месяца

МВД: в России совершено 90 тыс. случаев мошенничества за четыре месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За первые четыре месяца текущего года в России официально зарегистрировано более 90 тыс. случаев мошенничества, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, в общем количестве зарегистрированных преступлений данной категории более 4% было совершено с использованием технологий дипфейков, передает корреспондент NEWS.ru.

В целом было совершено 90 тыс. мошенничеств за четыре месяца. Если процент посчитать, то плюс-минус в 4% случаев использовались дипфейки, — сказал Филиппов.

Заместитель начальника следственного департамента также обратил внимание на общую динамику киберпреступлений. Он отметил, что, несмотря на активное развитие IT-технологий, с июля 2025 года наметился устойчивый тренд на снижение количества таких преступлений.

Ранее специалист по поведенческой экономике Антон Суворов рассказал, что мошенники часто добиваются успеха не из-за технических уловок, а благодаря умению воздействовать на эмоции человека. Он отметил одну из главных ошибок — принимать решения под давлением и считать себя защищенным от обмана.

Общество
Россия
мошенники
дипфейки
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