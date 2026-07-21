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21 июля 2026 в 15:17

В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые Сеченовского университета разрабатывают инновационную ИИ-систему EndoSync для анализа уровня глюкозы в крови у женщин с сахарным диабетом, рассказали NEWS.ru в учреждении. Новый цифровой сервис учитывает не только данные непрерывного мониторинга, но и физиологические факторы, включая фазы менструального цикла.

Разработка вошла в число финалистов биомедтех-акселератора Sechenov Tech. Авторы проекта подчеркивают, что большинство современных аналогов ориентируются на усредненного пациента и не принимают во внимание гормональные колебания.

Наша ИИ-система объединит данные мониторинга глюкозы, анализ особенностей гормональных циклов, информацию о терапии и образе жизни пациентки в единую систему. В результате интерпретация данных может стать более персонализированной и учитывать особенности конкретной пациентки, — отметила автор проекта Екатерина Ершова.

При этом во время определенных фаз цикла у женщин с диабетом первого типа может существенно изменяться потребность в инсулине. Чтобы решить эту проблему, междисциплинарная команда объединила усилия специалистов из Сеченовского университета, МГТУ им. Баумана, МТУСИ и ГУАП.

На данный момент разработчики уже создали первичный прототип и занимаются доработкой минимально жизнеспособного продукта (MVP). В ближайшее время авторы планируют провести полноценное тестирование системы.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разработали вакцину против штамма Эболы. Сейчас препарат испытывают. По словам Гинцбурга, вакцина создана на основе актуального штамма вируса.

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