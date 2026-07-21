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21 июля 2026 в 03:07

В России проходят испытания вакцины от Эболы

Гинцбург: в России проходят испытания вакцины от Эболы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России разработали вакцину против штамма Эболы Бундибугио, заявил «Известиям» научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас препарат испытывают.

По словам Гинцбурга, вакцина создана на основе генетической последовательности актуального штамма вируса, выявленного в Африке. Следующим этапом станут лабораторные испытания на обезьянах, которые должны подтвердить эффективность препарата против этого возбудителя.

Ранее стало известно, что российские ученые создали уникальный препарат, способный значительно снизить побочные эффекты при прохождении лучевой терапии при лечении рака. Новое лекарственное средство относится к классу перспективных радиопротекторов широкого спектра действия.

Кроме того, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева сообщила, что отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать уже в этом году. Уникальные тест-системы были созданы специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.

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Эбола
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