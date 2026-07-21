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21 июля 2026 в 14:56

Врач дал советы, как помочь при обмороке

Врач Водовозов: при обмороке нужно уложить пациента на спину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При обмороке в первую очередь важно убедиться, что это именно потеря сознание, а не другое состояние, например эпилептический приступ, предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. В разговоре с RT он уточнил, что после этого нужно уложить человека на спину, расстегнуть сдавливающую одежду и обеспечить поток свежего воздуха.

Важно понять, как конкретно человек дышит. Чаще всего сверху это сделать довольно затруднительно. Нужно повернуть голову набок и чуть опустить вниз, чтобы взгляд был примерно на уровне грудной клетки. И дальше смотрим: если дыхание ровное, все нормально, то сейчас мы его можем уже повернуть набок в устойчивое положение, — пояснил специалист.

Если человек не дышит или вдохи судорожные, при умении нужно сделать массаж сердца или искусственное дыхание, предупредил терапевт. Он обратил внимание, что после пробуждения не надо позволять сразу вставать.

Если примерно за минуту человек не очнулся, если у него признаки травмы, кровотечения, если, когда он очнулся, он жалуется на боль за грудиной, у него одышка нарастающая, очень сильная головная боль, есть нарушения речи, движения, судороги и так далее — это сразу скорая помощь, — заключил Водовозов.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что холодный компресс поможет уменьшить отек и болевой синдром в спине. Если человек надорвал поясницу, ему нужно снизить нагрузку на позвоночник, приняв положение лежа на твердой поверхности. Ноги при этом желательно немного согнуть. Специалист предостерег от попыток «прогреть спину» и массажа болезненной области.

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