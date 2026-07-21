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21 июля 2026 в 14:46

Володин заявил, что политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»

Володин предупредил о недопустимости политизации топливной темы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка. Он отметил, что Киев наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам и мирной инфраструктуре, чтобы создать напряжение внутри страны и расколоть общество.

Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, «пятой колонной» внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать, — сказал Володин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в многих регионах России снимаются топливные ограничения. По его словам, также растет число работающих заправок, очереди уменьшаются, при этом ситуация в некоторых местах остается напряженной.

До этого сообщалось, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Санкт-Петербургской бирже после аварийных ремонтов. Часть других крупных предприятий пока не возобновили участие в торгах. Санкт-Петербургская биржа уменьшила разрешенные предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива.

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