Володин заявил, что политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»

Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка. Он отметил, что Киев наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам и мирной инфраструктуре, чтобы создать напряжение внутри страны и расколоть общество.

Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, «пятой колонной» внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать, — сказал Володин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в многих регионах России снимаются топливные ограничения. По его словам, также растет число работающих заправок, очереди уменьшаются, при этом ситуация в некоторых местах остается напряженной.

До этого сообщалось, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Санкт-Петербургской бирже после аварийных ремонтов. Часть других крупных предприятий пока не возобновили участие в торгах. Санкт-Петербургская биржа уменьшила разрешенные предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива.