«Выступали против»: Песков высказался о работе формата G20 Песков заявил о заинтересованности России в работе формата G20

Россия сохраняет заинтересованность в деятельности G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва традиционно выступает против внесения элементов политизации в повестку работы данной международной структуры.

Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации. Поэтому Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о сохранении значимости саммита G20 для многих государств. По его словам, данный формат остается репрезентативной площадкой для обсуждения глобальных экономических вопросов, несмотря на отсутствие глав США и России.

Кроме того, бывший дипломат из ЮАР Кингсли Макулеба считает, что отказ президента США Дональда Трампа от участия в саммите G20 изолирует Соединенные Штаты от мирового сообщества. По его мнению, американский лидер не стал посещать мероприятие по причине непонимания стремительных мировых изменений.