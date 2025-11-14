Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:13

«Выступали против»: Песков высказался о работе формата G20

Песков заявил о заинтересованности России в работе формата G20

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия сохраняет заинтересованность в деятельности G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва традиционно выступает против внесения элементов политизации в повестку работы данной международной структуры.

Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации. Поэтому Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о сохранении значимости саммита G20 для многих государств. По его словам, данный формат остается репрезентативной площадкой для обсуждения глобальных экономических вопросов, несмотря на отсутствие глав США и России.

Кроме того, бывший дипломат из ЮАР Кингсли Макулеба считает, что отказ президента США Дональда Трампа от участия в саммите G20 изолирует Соединенные Штаты от мирового сообщества. По его мнению, американский лидер не стал посещать мероприятие по причине непонимания стремительных мировых изменений.

Дмитрий Песков
G20
Россия
политизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с киберпреступлениями
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.