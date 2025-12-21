Делегация России высоко оценивает результат встречи G20, прошедшей в Вашингтоне, сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Представители стран «Группы двадцати» собирались в США на этой неделе, с 15 по 16 декабря, передает РИА Новости.

Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне, — сказала Лукаш.

Встреча представителей стран G20 прошла в Вашингтоне в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров «Группы двадцати» планируется провести в Майами в декабре следующего года.

Ранее Южно-Африканская Республика обратилась к странам — членам G20 с просьбой выступить против ее исключения из всех мероприятий «двадцатки» в 2026 году. США уведомили ЮАР, что она не получит приглашения на саммит лидеров и рабочие встречи.

При этом, как отметила Лукаш, Запад ведет неверную политику в отношении замороженных российских активов. По ее словам, действия государств сегодня являются «воровством чистой воды».