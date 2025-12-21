Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 15:51

Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Делегация России высоко оценивает результат встречи G20, прошедшей в Вашингтоне, сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Представители стран «Группы двадцати» собирались в США на этой неделе, с 15 по 16 декабря, передает РИА Новости.

Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне, — сказала Лукаш.

Встреча представителей стран G20 прошла в Вашингтоне в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров «Группы двадцати» планируется провести в Майами в декабре следующего года.

Ранее Южно-Африканская Республика обратилась к странам — членам G20 с просьбой выступить против ее исключения из всех мероприятий «двадцатки» в 2026 году. США уведомили ЮАР, что она не получит приглашения на саммит лидеров и рабочие встречи.

При этом, как отметила Лукаш, Запад ведет неверную политику в отношении замороженных российских активов. По ее словам, действия государств сегодня являются «воровством чистой воды».

G20
саммиты
США
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.