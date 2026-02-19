Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 18:01

Первое заседание Совета мира Трампа прошло в Вашингтоне

Дональд Трамп
Первое заседание Совета мира, организованного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, состоялось в Вашингтоне в этот четверг, 19 февраля, сообщает NBC. Среди приглашенных политиков были в том числе лидеры России, Белоруссии и Китая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать.

Уточняется, что большинство глав европейских государств также не были замечены на встрече. Из них в Вашингтон прибыли лишь лидеры Венгрии и Турции. На Совете мира также были замечены руководители Азербайджана, Египта, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Индонезии. В общей сложности на саммите присутствовали главы около 20 стран.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщили, что глава государства посетит Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе 18–19 февраля. В рамках поездки запланированы встречи с представителями американских компаний.

При этом Лукашенко назвал сообщения о страхе лететь в Вашингтон на заседание Совета мира «полной тупостью». Он также опроверг слухи, что его российский коллега якобы выступал против этой поездки.

