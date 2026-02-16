«Тупость полная»: Лукашенко вспылил из-за слухов по поводу поездки в США Лукашенко опроверг слухи о якобы запрете Путина на поездку в США на Совет мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоры о страхе лететь в Вашингтон на заседание Совета мира — глупые домыслы, передает Telegram-канал «Пул первого». Кроме того, глава государства также опроверг слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы выступал против этой поездки.

Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. Вот Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну, тупость полная. <…> Путин такой человек, что он никогда. Он будет там аккуратно что-то выстраивать, намекать, но чтобы не пустить? Он бы наоборот сказал: «Слушай, вот ты там будешь на Совете, передай Дональду [Трампу] это, это, это, — высказался Лукашенко.

Ранее глава государства заявил, что Белоруссии удается решать свои проблемы в переговорах с США не за счет «братской и родной России». Он также прокомментировал политику американского лидера Дональда Трампа. По мнению Лукашенко, республиканец сперва оказывает давление, но потом все-таки отступает.

До этого Лукашенко подтвердил, что Белоруссия намерена в дальнейшем участвовать в деятельности Совета мира и его мероприятиях на уровне главы государства. Президент подчеркнул, что Минск всегда транслирует мирную повестку и выступает за мирное урегулирование конфликтов.