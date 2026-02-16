«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США Лукашенко заявил, что Белоруссия решает вопросы с США не за счет России

Белоруссии удается решать свои проблемы в переговорах с США не за счет «братской и родной России», заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также прокомментировал политику американского лидера Дональда Трампа, назвав его тактику «надавить, потом отступить», и призвал не переживать по этому поводу, передает БелТА.

Это его тактика. Мы прекрасно это чувствуем по ходу переговоров с Соединенными Штатами Америки. И нам удается решать свои проблемы в ходе этих переговоров. Но мы ни в коем случае не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России, — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Лидер страны подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

Также президент республики назвал Россию и Китай странами, которые жизненно необходимы для существования Белоруссии. Он напомнил, что западные государства «закрыли свои двери» перед Минском.