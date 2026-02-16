Лукашенко назвал две страны, которые нужны для существования Белоруссии

Россия и Китай жизненно необходимы для существования Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Он отметил, что западные страны «закрыли свои двери» перед Минском, передает агентство БелТА.

Россия и Китай — это жизненно необходимые для существования Беларуси государства, — сказал Лукашенко.

Ранее президент республики заявил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Президент подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

До этого президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Ключевым вопросом обсуждения стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, в ходе разговора президенты затронули ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Также главы стран обменялись мнениями по международной повестке и развитию ситуации в регионе.