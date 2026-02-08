Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, передает БелТА. Ключевым вопросом обсуждения стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Президенты обсудили возможные даты и формат его проведения, повестку, а также другие организационные моменты подготовки мероприятия, на котором планируется рассмотреть основные направления сотрудничества обеих стран. Кроме того, в ходе разговора главы государств затронули ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений, уделив особое внимание реализации совместных проектов. Также президенты обменялись мнениями по международной повестке и развитию ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что агентство национальной безопасности США перехватило подозрительный телефонный разговор. Беседа велась между человеком из ближнего круга президента Дональда Трампа и представителем иностранной спецслужбы. Информация о контактах поступила к главе национальной разведки США Тулси Габбард. Она распорядилась передать бумажный отчет с деталями звонка главе администрации Трампа и запретила АНБ дальнейшее распространение сведений.