04 марта 2026 в 05:13

Пентагон раскрыл масштабы беспрецедентной операции против Ирана

CENTCOM: в спецоперации против Ирана участвуют более 50 тыс. военнослужащих

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в социальной сети Х заявил, что в спецоперации против Ирана задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. Он подчеркнул, что это наращивание является крупнейшим за последнее десятилетие, и дополнительное подкрепление уже направляется в зону ответственности.

Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание США присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение, — отметил генерал.

Ранее Купер передавал об уничтожении крупной группировки иранских военных судов в акватории Персидского залива. По его словам, американские силы нанесли удары по 17 целям, среди которых была боеспособная субмарина. Сейчас в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна.

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля, унесла жизни более 870 человек. Максимальные потери зафиксированы в Иране. Известно о 787 погибших в более чем 150 округах. Среди жертв конфликта — шестеро американских военнослужащих.

