04 марта 2026 в 04:57

Очевидцы рассказали о второй волне взрывов над Волгоградом

SHOT: над Волгоградом прогремела вторая серия взрывов

Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. Каналу стало известно, что в городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Официальные власти по поводу происходящего не высказывались. Очевидцы рассказали SHOT, что примерно с 01:20 слышали не менее трех взрывов. Канал написал, что в южной части Волгограда слышали гудение двигателей и видели в небе вспышки.

Ранее стало известно, что удар дрона ВСУ по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе Волгограда привел к ранению пяти человек. Власти развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.

До этого сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

