Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:00

В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачки, капусту и овощи — и варю наваристый постный суп, который не отличить от мясного. Щи утомили, грибной надоел — теперь кормлю всех этим супом из кабачков, и никто не верит, что в бульоне ни грамма мяса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или лёгкого ужина. Его необычность в том, что сочные овощи, тушённые с кориандром, создают такой насыщенный вкус и аромат, что мясо просто не нужно. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный суп с нежными кусочками кабачков, сладковатой капустой, мягким картофелем и яркой овощной зажаркой. Лёгкая кислинка помидоров и пряность кориандра делают его особенно аппетитным. Такой суп не только сытный, но и согревающий, идеально подходит для постного меню.

Для приготовления вам понадобится: ½ кабачка, ½ кочана белокочанной капусты, 2–3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1–2 помидора, 1 сладкий перец, растительное масло, соль, молотый кориандр, свежая зелень. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками, отварите их в кастрюле 5 минут. Кабачок нарежьте кубиками, морковь натрите, лук, помидоры и перец измельчите. Обжарьте овощи на масле, переложите в кастрюлю. Посолите, добавьте кориандр и варите до готовности. Подавайте с зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснятина: салат «Нежность» — слои курицы, грибов и сыра на столе
Семья и жизнь
Вкуснятина: салат «Нежность» — слои курицы, грибов и сыра на столе
В пост балую себя этой галетой: тесто на воде и масле, а внутри — вишневое лето с корицей
Общество
В пост балую себя этой галетой: тесто на воде и масле, а внутри — вишневое лето с корицей
Жареные баклажаны с кабачками «Кади-ча» — корейская закуска, от которой невозможно оторваться! Идеально к мясу и не только
Общество
Жареные баклажаны с кабачками «Кади-ча» — корейская закуска, от которой невозможно оторваться! Идеально к мясу и не только
В таком виде кабачки готова есть круглый год: рулет со сметанным кремом — все элементарно
Общество
В таком виде кабачки готова есть круглый год: рулет со сметанным кремом — все элементарно
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
Общество
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
рецепты
кабачки
кулинария
супы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.