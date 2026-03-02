В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща

Беру кабачки, капусту и овощи — и варю наваристый постный суп, который не отличить от мясного. Щи утомили, грибной надоел — теперь кормлю всех этим супом из кабачков, и никто не верит, что в бульоне ни грамма мяса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или лёгкого ужина. Его необычность в том, что сочные овощи, тушённые с кориандром, создают такой насыщенный вкус и аромат, что мясо просто не нужно. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный суп с нежными кусочками кабачков, сладковатой капустой, мягким картофелем и яркой овощной зажаркой. Лёгкая кислинка помидоров и пряность кориандра делают его особенно аппетитным. Такой суп не только сытный, но и согревающий, идеально подходит для постного меню.

Для приготовления вам понадобится: ½ кабачка, ½ кочана белокочанной капусты, 2–3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1–2 помидора, 1 сладкий перец, растительное масло, соль, молотый кориандр, свежая зелень. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками, отварите их в кастрюле 5 минут. Кабачок нарежьте кубиками, морковь натрите, лук, помидоры и перец измельчите. Обжарьте овощи на масле, переложите в кастрюлю. Посолите, добавьте кориандр и варите до готовности. Подавайте с зеленью.

