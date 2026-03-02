Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:12

Вкуснятина: салат «Нежность» — слои курицы, грибов и сыра на столе

Возьмите 300 г вареного филе курицы, 200 г шампиньонов, 1 луковичку, 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г сыра твердого сорта, 50 г грецких орешков, майонез, соль, перец и растительное масло для жарки. Измельчите грибы с луком и обжарьте на масле до мягкости, добавьте соль и свежемолотый перец для аромата. Филе покрошите аккуратными кубиками, яйца и сырок крупно натрите, а орехи измельчите острым ножом в крошку. Теперь сформируйте салат слоями в прозрачной форме: сначала курица с тонкой майонезной сеточкой сверху, следом нежные грибы с луком, потом яйца под майонезом, ореховая крошка и завершающий сыр. Сверху присыпьте свежей зеленью и дополнительной ореховой стружкой. Отправьте в прохладу холодильника на час — так вкусы чудесно пропитаются друг другом, и салат раскроется во всей красе перед подачей на стол.

Ранее мы поделились рецептом заливного пирога с капустой на кефире.

закуски
салаты
рецепты
простые рецепты
курица
грибы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
