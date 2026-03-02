Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:36

Салат «Морской бриз»: он исчезнет со стола раньше, чем вы попросите добавку

Слоеный салат «Морской бриз» с красной рыбой и творожным сыром Слоеный салат «Морской бриз» с красной рыбой и творожным сыром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для приготовления понадобятся: слабосоленая семга или форель (200 г), творожный сыр или рикотта (150 г), огурец свежий (1 шт.), яйца вареные (3 шт.), каперсы — да, именно они (1 ст. л.), укроп свежий (небольшой пучок), лимонный сок (1 ч. л.), соль и белый перец по вкусу.

Каперсы — вот тот самый редкий штрих, который превращает обычный рыбный салат в нечто совершенно иное. Они дают легкую кислинку и пикантность, которую не заменит ни лук, ни горчица.

Приготовление

Яйца натирают на крупной терке, огурец режут мелким кубиком, рыбу — тонкими пластинами. Каперсы слегка разминают вилкой, чтобы они отдали сок.

Слоеный салат собирают в прозрачной форме или порционных бокалах: первый слой — яйца, второй — творожный сыр с лимонным соком и белым перцем, третий — огурец с каперсами, верхний — красная рыба. Укроп — финальный аккорд.

Важный момент: слоеный салат не перемешивают. Каждый слой должен оставаться самим собой, и именно тогда при подаче получается тот самый «бриз» — легкий, воздушный, морской.

Подают охлажденным, дав постоять в холодильнике не менее 30 минут.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.

  • БЖУ: 12,4/9,1/2,3.

Ранее мы делились с вами рецептом сытного и бюджетного полезного ужина из капусты.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
