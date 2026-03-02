Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут

Семья и жизнь

Слоеный салат «Тропический» с креветками и авокадо

Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут

Слоеный салат «Тропический» с креветками и авокадо — легкое, яркое блюдо с ресторанным характером. Он собирается быстро, но выглядит эффектно и подходит как для праздника, так и для уютного ужина. Главный секрет — необычная цитрусово-кокосовая прослойка.

Чтобы приготовить слоеный салат, понадобятся креветки очищенные (300 г), авокадо спелое (2 шт.), манго свежее (1 шт.), рис жасмин отварной (150 г), лайм (1 шт.), натуральный йогурт (120 г), кокосовое молоко густое (50 мл), листы нори (2 шт.), оливковое масло (1 ст. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу.

Нори измельчают в крошку. Йогурт смешивают с кокосовым молоком и соком лайма. Креветки быстро обжаривают на оливковом масле 1–2 минуты. В кулинарное кольцо выкладывают слоями: рис, соус, креветки, кубики манго, ломтики авокадо, посыпают нори. Слоеный салат выдерживают 20 минут в холодильнике для стабилизации.

В результате получается сочное, сбалансированное блюдо с легкой морской ноткой и тропической сладостью.

Калорийность на 100 г: 162 ккал.

БЖУ: 9,8/8,4/11,7.

Ранее мы делились с вами рецептом нежнейшей куриной печени.