Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:34

Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут

Слоеный салат «Тропический» с креветками и авокадо Слоеный салат «Тропический» с креветками и авокадо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слоеный салат «Тропический» с креветками и авокадо — легкое, яркое блюдо с ресторанным характером. Он собирается быстро, но выглядит эффектно и подходит как для праздника, так и для уютного ужина. Главный секрет — необычная цитрусово-кокосовая прослойка.

Чтобы приготовить слоеный салат, понадобятся креветки очищенные (300 г), авокадо спелое (2 шт.), манго свежее (1 шт.), рис жасмин отварной (150 г), лайм (1 шт.), натуральный йогурт (120 г), кокосовое молоко густое (50 мл), листы нори (2 шт.), оливковое масло (1 ст. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу.

Нори измельчают в крошку. Йогурт смешивают с кокосовым молоком и соком лайма. Креветки быстро обжаривают на оливковом масле 1–2 минуты. В кулинарное кольцо выкладывают слоями: рис, соус, креветки, кубики манго, ломтики авокадо, посыпают нори. Слоеный салат выдерживают 20 минут в холодильнике для стабилизации.

В результате получается сочное, сбалансированное блюдо с легкой морской ноткой и тропической сладостью.

  • Калорийность на 100 г: 162 ккал.
  • БЖУ: 9,8/8,4/11,7.

Ранее мы делились с вами рецептом нежнейшей куриной печени.

Читайте также
Салат «Морской бриз»: он исчезнет со стола раньше, чем вы попросите добавку
Семья и жизнь
Салат «Морской бриз»: он исчезнет со стола раньше, чем вы попросите добавку
Добавил птитим в морской салат и теперь готовлю постоянно: вкуснота с креветками для ленивых гурманов
Общество
Добавил птитим в морской салат и теперь готовлю постоянно: вкуснота с креветками для ленивых гурманов
В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща
Общество
В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща
Вкуснятина: салат «Нежность» — слои курицы, грибов и сыра на столе
Семья и жизнь
Вкуснятина: салат «Нежность» — слои курицы, грибов и сыра на столе
Простой салат, который стыдно не попробовать — тот самый рецепт из 90-х сем
Семья и жизнь
Простой салат, который стыдно не попробовать — тот самый рецепт из 90-х сем
салаты
креветки
обеды
рецепты
ужины
авокадо
тропики
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Временного лидера Ирана Арафи «похоронили» после ракетного удара по дому
«Интриган еще тот»: Губин раскритиковал Крутого после «Новой волны»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.