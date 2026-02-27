Как приготовить куриную печень так, чтобы она таяла во рту

Куриная печень незаслуженно уступает место на столе более «статусным» блюдам. А зря: правильно приготовленная, она буквально тает во рту — особенно если знать один негромкий секрет шеф-поваров. Речь о белом мисо — японской пасте из ферментированных бобов, которую добавляют в сметанный соус вместо соли. Она не делает блюдо «японским», зато дает ту самую глубину вкуса, за которую в ресторанах берут деньги.

Для блюда понадобятся куриная печень (500 г), репчатый лук (2 шт.), сметана 20% жирности (200 г), сливочное масло (30 г), белая мисо-паста (1 ч. л.), молотый мускатный орех (на кончике ножа), лавровый лист (1 шт.), черный молотый перец и мука (1 ст. л.) — для обвалки.

Как готовить:

Печень промыть, обсушить, удалить прожилки и обвалять в муке. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета — 3–4 минуты. Добавить печень и обжаривать, помешивая, 5–6 минут на среднем огне. Смешать сметану с мисо-пастой, мускатным орехом и перцем, залить смесью содержимое сковороды. Добавить лавровый лист, накрыть крышкой и тушить 7–10 минут.

Мисо растворяется в сметане незаметно, но именно она убирает горчинку, характерную для субпродуктов, и делает соус бархатистым. Готовую печень подают с картофельным пюре, гречкой, рисом или тушеными овощами — гарнир может быть любым, блюдо «дружит» со всеми.

Калорийность на 100 г: 146 ккал.

БЖУ: 15,4/8,8/1,3.

