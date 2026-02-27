Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:11

Как приготовить куриную печень так, чтобы она таяла во рту

Печень куриная в сметане — нежнейший субпродукт для любого гарнира Печень куриная в сметане — нежнейший субпродукт для любого гарнира Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриная печень незаслуженно уступает место на столе более «статусным» блюдам. А зря: правильно приготовленная, она буквально тает во рту — особенно если знать один негромкий секрет шеф-поваров. Речь о белом мисо — японской пасте из ферментированных бобов, которую добавляют в сметанный соус вместо соли. Она не делает блюдо «японским», зато дает ту самую глубину вкуса, за которую в ресторанах берут деньги.

Для блюда понадобятся куриная печень (500 г), репчатый лук (2 шт.), сметана 20% жирности (200 г), сливочное масло (30 г), белая мисо-паста (1 ч. л.), молотый мускатный орех (на кончике ножа), лавровый лист (1 шт.), черный молотый перец и мука (1 ст. л.) — для обвалки.

Как готовить:

  1. Печень промыть, обсушить, удалить прожилки и обвалять в муке.

  2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета — 3–4 минуты.

  3. Добавить печень и обжаривать, помешивая, 5–6 минут на среднем огне.

  4. Смешать сметану с мисо-пастой, мускатным орехом и перцем, залить смесью содержимое сковороды.

  5. Добавить лавровый лист, накрыть крышкой и тушить 7–10 минут.

Мисо растворяется в сметане незаметно, но именно она убирает горчинку, характерную для субпродуктов, и делает соус бархатистым. Готовую печень подают с картофельным пюре, гречкой, рисом или тушеными овощами — гарнир может быть любым, блюдо «дружит» со всеми.

  • Калорийность на 100 г: 146 ккал.

  • БЖУ: 15,4/8,8/1,3.

Ранее мы делились с вами рецептом тушеной капусты без мяса - для тех, кто соблюдает пост.

Читайте также
Тушеная говяжья печень: нежная и сочная за 30 минут
Семья и жизнь
Тушеная говяжья печень: нежная и сочная за 30 минут
Курица в сновидениях: что ждет в реальности
Семья и жизнь
Курица в сновидениях: что ждет в реальности
Салат «Летний» с зеленым горошком и свежими огурцами: сытный, но без мяса и колбасы
Общество
Салат «Летний» с зеленым горошком и свежими огурцами: сытный, но без мяса и колбасы
Остается вкусным на второй и третий день — готовлю большую порцию и забываю о проблемах с ужинами: мясо с овощами в соусе
Общество
Остается вкусным на второй и третий день — готовлю большую порцию и забываю о проблемах с ужинами: мясо с овощами в соусе
В пост выручает это блюдо: болоньезе без фарша за полчаса — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество
В пост выручает это блюдо: болоньезе без фарша за полчаса — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
печень
курица
рецепты
обеды
ужины
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК
Названы главные препятствия на пути к освоению английского
Школьница выпала с балкона 20-го этажа
Ульяновские силовики разгромили антироссийскую секту
В администрации Бодайбо «полетели головы» после коммунальной катастрофы
Сын Брэда Питта отказался от фамилии отца
Замгубернатора Челябинской области уволили на фоне дела о взятке
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.