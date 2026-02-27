В Калининграде нашли древний образец янтаря Янтарный комбинат: в Калининграде нашли янтарь возрастом до 50 млн лет

В Калининграде обнаружили образец янтаря возрастом до 50 млн лет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Калининградского янтарного комбината. Он образовался в личинке древнего жука.

Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов ее тела, — рассказала специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Камень нашли сами работники комбината во время работ по сортировке янтаря. Образец передадут в музей.

Ранее сообщалось, что Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех» создал уникальное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле, для изготовления которого использовали более тысячи элементов янтаря. Их возраст составляет около 50 млн лет.