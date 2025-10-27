Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера В Приморском карьере добыли образец янтаря весом более двух килограммов

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию «Ростех», обнаружили огромный образец балтийского самоцвета, вес которого превышает два килограмма, сообщает пресс-служба предприятия. Там назвали эту находку самой крупной с 2021 года.

Пресс-служба комбината уточнила, что самородок, получивший имя «Рекордсмен», весит два килограмма 374 грамма. Это название символизирует не только его внушительный вес, но и амбициозные планы предприятия — в 2025 году комбинат впервые планирует добыть 700 тонн солнечного камня.

«Рекордсмен» имеет необычную форму полукруга и отличается крупным сколом, что навело специалистов на мысль о его еще более крупных первоначальных размерах. По оценкам экспертов, примерно 35–45 млн лет назад камень был круглым, напоминающим буханку хлеба. В таком виде его законсервировала толща голубой глины, где он пролежал миллионы лет.

Ранее стало известно, что в Калининградской области запустят проект по обязательной маркировке всего добываемого янтаря. Пилотная инициатива вступает в силу в ноябре 2025 года на фоне незаконного оборота камня.