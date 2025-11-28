Уролог назвал неочевидные продукты, которые приводят к камням в почках Уролог Малхасян: гречка и помидоры провоцируют появление камней в почках

Гречка и помидоры провоцируют появление камней в почках, рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян. По его словам, также на развитие камней могут повлиять черный чай, свекла и другие продукты с повышенным содержанием оксалатов.

Оксалаты – конечный продукт метаболизма. Это значит, что они не расщепляются, не распадаются, не перерабатываются и выводятся из организма с мочой. Попадая в нее, они взаимодействуют, соединяются с кальцием, образуя комплексы, которые начинают кристаллизоваться с формированием камней, — объяснил Малхасян.

Он отметил, что в среднем при стандартном рационе человек потребляет от 300 до 1000 мг оксалатов в сутки. Уролог посоветовал проверять количество вещества через специальные приложения.

Ранее уролог Владислав Гладышев рассказал, что в норме человеку допустимо просыпаться один или два раза за ночь, чтобы сходить в туалет. Более частые пробуждения сигнализируют о необходимости обратиться к врачу.