Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой Сенат США одобрил продолжение работы над резолюцией по Венесуэле

Сенат США одобрил продолжение рассмотрения резолюции, обязывающей администрацию президента Дональда Трампа воздерживаться от применения военной силы против Венесуэлы без санкции конгресса, говорится на сайте сената. За данное решение в ходе процедурного голосования высказались 52 сенатора, против — 47.

Данная резолюция носит характер обязательного требования к исполнительной власти. Она нацелена на ограничение полномочий главы государства по самостоятельному развязыванию военных действий.

Ранее источник сообщил, что администрация США выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких условий. Согласно данным, первым из них является требование о полном разрыве Каракасом всех экономических и политических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Кроме того, вице-президент Венесуэлы по гражданской безопасности Диосдадо Кабельо заявил, что в результате операции США в стране погибли не менее 100 человек. Он назвал произошедшее вероломным нападением на молодежь, у которой впереди была вся жизнь.