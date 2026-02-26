В Госдуме раскрыли планы Трампа по Украине Депутат Исаев: Украины нет в предвыборной программе Республиканской партии США

Тема Украины отсутствует в предвыборной программе республиканцев, заявил член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев в беседе с информационной службой «Вести». По его словам, это наглядно демонстрирует недавнее обращение главы Белого дома Дональда Трампа к Конгрессу, в котором украинскому вопросу уделено лишь несколько предложений.

Тайна замыслов Трампа, как всегда, лежит на самом видном месте. Он все сказал. Это в первую очередь его речь перед Конгрессом. <...> Вот с этими положениями, с этими идеями республиканцы пойдут на выборы, — отметил парламентарий.

Исаев подчеркнул, что показательно само количество упоминаний Украины в речи — полтора предложения, в основном констатирующих, что при Трампе конфликта бы не было. По мнению депутата, это означает отсутствие украинской темы в программе республиканцев.

Ранее журналист Екатерина Мур усомнилась в реалистичности обещания Трампа завершить конфликт на Украине к 4 июля. Она отметила, что переговоры продвигаются медленно из-за вмешательства Европы и позиции украинского главы Владимира Зеленского.