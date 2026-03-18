Форум «Здоровое общество» прошел в Москве

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» прошел форум «Здоровое общество», организованный одноименной экосистемой Фонда Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В этом году в рамках мероприятия представили инновационные медицинские технологии и современные подходы к широкому внедрению принципов здорового образа жизни, объединяющие научные достижения с повседневной практикой.

Форум стал платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В этом году мероприятие собрало более 2 тыс. участников. В рамках деловой программы прошло более 20 экспертных сессий.

Форум «Здоровое общество» в очередной раз доказал, что является одним из ведущих событий в области здравоохранения, площадкой для международного диалога, местом для обмена опытом, презентации ведущих разработок и передовых проектов. Достижение целей по увеличению продолжительности здоровой жизни — комплексная задача, и такие площадки позволяют находить максимально эффективные возможности для взаимодействия, партнерства и сотрудничества как между субъектами Российской Федерации, так и на международной арене, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ранее в рамках форума «Здоровое общество» обсудили борьбу с сахарным диабетом — эта тема стала ключевой в деловой программе. В частности, собравшимся представили общественный проект «Диабет под контролем».