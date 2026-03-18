«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина

Дело в адрес российского археолога Александра Бутягина может стать опасным прецедентом, влияющим на судьбу других ученых, заявил научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Николай Сударев.

Его взяли как заложника, не знаю, какие здесь ходы со стороны государства могут быть. А со стороны адвокатов, то они будут обжаловать. В данной ситуации дело плохо тем, что в этих списках огромное количество ученых, причем некоторые из них даже не были в Крыму, в принципе. Таким образом практически каждого могут арестовать и использовать в качестве заложника, — отметил Сударев.