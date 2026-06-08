Магнитные бури сегодня, 8 июня: что завтра, головные боли, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 8 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 8 июня, возможна сильная магнитная буря. Кр-индекс начнет сутки в зеленой зоне, а после 12:00 мск начнет быстро набирать обороты, устремившись к семи единицам. После 19:00 мск ожидается небольшой спад, однако показатель останется красным.

Онлайн-график демонстрирует, что на момент публикации индекс Кр находится на уровне ожиданий.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 4%, магнитных бурь — 96%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G2,7 (Kp = 6,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,7.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 8 июня, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 9 июня, согласно графикам ИКИ РАН, Кр-индекс стартует с позиции выше пяти единиц, после 09:00 мск ожидается плавный спад до зеленых значений. Вероятность геомагнитных возмущений составит 10%, магнитных бурь — 85%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на человека

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики и научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев заявил, что для обычного человека магнитная буря чаще всего остается незамеченной.

Метеозависимые, чей организм демонстрирует особую чувствительность к изменению магнитного фона, могут испытывать во время бури головные боли, перепады давления, усталость и раздражительность, добавил астроном.

«Согласно наблюдениям, большинство людей не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды. Они были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», — добавил Нефедьев.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако ряд опросов показывает, что примерно 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

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