Магнитные бури сегодня, 21 июля: что завтра, мигрени, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 июля

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 21 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 43%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 22%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли семь новых вспышек, шесть из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,6. Портал my-calend заявил, что сегодня, 21 июля, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В среду, 22 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс начнет сутки с двух-трех единиц, к концу дня ожидается переход в красную зону. Вероятность геомагнитных возмущений составит 25%, магнитных бурь — 65%.

В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что со среды ожидаются слабые магнитные бури — к Земле выходит солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля.

«Солнце решило не мучить прогнозистов и „нарисовало“ дыру от полюса до полюса, так что мимо точно не пройдешь. В таких условиях встреча с потоком возмущенной плазмы, по-видимому, неизбежна, и можно только обсуждать, как скоро она случится, какой будет продолжительность и какого уровня достигнет буря», — добавили астрономы.

В пике могут сформироваться бури уровня G1–G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около 5%, заключили в лаборатории.

Что нельзя делать во время магнитной бури

По словам врача-эндокринолога Анны Гончаровой, во время магнитной бури не следует потреблять большого количества соли. Это позволит смягчить воздействие на организм человека.

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«В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — добавила Гончарова.

Также следует отказаться от алкоголя, физических и умственных нагрузок, утверждает врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон не менее семи — девяти часов позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — добавила терапевт.

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