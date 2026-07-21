Почему не работает Telegram сегодня, 21 июля: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 21 июля: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 21 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 21 июля

Новые жалобы на Telegram оставляют россияне на мониторинговом сайте «Сбой.рф» во вторник, 21 июля. Через мессенджер не отправляются сообщения (текстовые, голосовые и кружки), не загружается медиа (фото и видео), не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около двух с половиной десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Волгоградской области и Москвы — по 15%, Ставропольского края — 12%, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тульской областей, Чеченской Республики и Красноярского края — по 8%, Самарской области — 4%.

Почему не работает Telegram сегодня, 21 июля, замедление

Роскомнадзор в начале февраля заявил, что принимает меры против Telegram, так как мессенджер игнорирует закон. Регулятор пригрозил дальнейшим ужесточением мер.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в Telegram знают обо всех необходимых условиях для полной разблокировки приложения в России.

«Разблокировка Telegram в РФ — это абсолютно реальный сценарий. Яркий пример — компания Roblox. <...> Ничего сложного нет. Если компания уже открыла юрлицо и сделала маршрутизацию, обработку и хранение трафика и персональных данных на территории РФ, то все остальные нюансы — вопрос технического взаимодействия. Глобально там два вопроса, которые до выборов [в Госдуму 2026 года] реально юридически легализовать. Я проблем не вижу за 20–40 дней выполнить все требования Роскомнадзора. Произойдет это или нет — вопрос второй. Но это действительно возможно», — сказал Свинцов.

Чтобы работать в России без ограничений, Telegram должен разрешить проблемные моменты и «быть на гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блокировка Telegram в России может пройти «по системе YouTube», предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, это может случиться к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов, ранее заявил эксперт Владислав Войтенко. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», подчеркнул он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

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