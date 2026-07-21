Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля

Российские военные поразили два судна типа балкер и один сухогруз, которые следовали с грузами для Вооруженных сил Украины в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 июля?

Сорвали морские поставки грузов для ВСУ

Удары беспилотными летательными аппаратами наносились на морском переходе в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. <...> На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск», — говорится в сообщении.

Сбили полторы сотни украинских дронов за сутки

Российские военные сбили 161 беспилотник ВСУ, сообщило Министерство обороны в мессенджере МАКС. Отмечается, что дроны были уничтожены над территориями 10 различных субъектов РФ.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

«Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ

Российские военные с применением дронов «Герань» ударили по стоянке с грузовиками, которые использовались для перевозки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в МАКСе. Отмечается, что некоторые автоцистерны задействовались для транспортировки горюче-смазочных материалов.

«Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов „Герань“ стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ. Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», — говорится в сообщении.

Поразили автозаправочную станцию в Сумской области

ВС РФ при помощи «Гераней» поразили автозаправочную станцию в Сумской области, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Эти удары позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.

«Автозаправочная станция в Сумской области поражена расчетами ударных БПЛА „Герань“. Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», — говорится в сообщении.

Форсировали реку Гайчур при штурме тактической высоты в Вольном

Военнослужащие группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и начали штурм тактической высоты у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипиок. По его словам, ВС РФ группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки, после чего вышли к населенному пункту Вольное.

«Мы форсировали реку Гайчур, прям шли по ней, прятались, то есть прикрывались осокой, кустами. Сложновато было, ничего, преодолели. Группами подошли поближе, населенный пункт находится на высоте, высоту трудно взять. Мы подошли по низине к высоте, к Вольному», — рассказал военный.

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