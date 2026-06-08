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08 июня 2026 в 18:49

Швыдкой раскрыл свое отношение к маркировке 18+ для фильмов об СВО

Швыдкой: маркировка 18+ для фильма об СВО несправедлива

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству экс-министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что относится отрицательно к маркировкам 18+ для серьезных фильмов. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах вручения премии ТЭФИ он отметил, что это несправедливо, когда фильм об СВО получает такую маркировку, поскольку детей нужно научить отличать добро и зло.

Тема запретов одна из самых лукавых тем, потому что есть проблема, связанная с алкоголем, есть проблема, связанная с курением, кровью на экране. Но надо понимать, что, если мы хотим научить детей добру, надо им сказать, что существует зло, иначе ничего не получится. Поэтому я отношусь отрицательно (к маркировке 18+ для фильмов об СВО — NEWS.ru), потому тогда надо запретить половину школьной программы — «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Война и мир». Детей нужно научить различать добро и зло, — заявил он.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в зоне СВО в марте 2025 года, посмертно удостоена Национальной телевизионной премии ТЭФИ — 2026 в номинации «Информационный сюжет» за работу под названием «Курская область. Работа операторов дронов». Вручение наград в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» прошло в московском Технопарке НТВ.

Культура
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