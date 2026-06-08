На выборах в Армении зафиксированы системные нарушения

Информация о нарушениях, зафиксированных наблюдателями мониторинговой миссии СНГ на парламентских выборах в Армении, будет включена в итоговый отчет, сообщил ИС «Вести» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. По его словам, ряд выявленных наблюдателями нарушений носил системный характер.

В ходе голосования, где работали мы, наблюдатели от СНГ, был ряд системных вещей. Первое — это труднодоступность избирательных участков, особенно для старшего поколения. Второе — ряд национальных наблюдателей очень активно включались в процесс, они не занимались конкретно наблюдением, а пытались общаться с избирателями и как-то их регулировать, — сказал он.

Он также отметил, что на части избирательных участков оборудование было размещено таким образом, что камеры видеонаблюдения не в полной мере охватывали сейфы и урны. Кроме того, на некоторых участках наблюдатели располагались так, что фактически перекрывали обзор работы камер. Все зафиксированные моменты, по словам Турова, были озвучены на заседании координаторов миссии СНГ.

Ранее наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес оппозиционных кандидатов. Он пригрозил оппозиционерам расследованиями и национализацией их компаний.